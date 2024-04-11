В Сбере назвали число бизнес-пользователей GigaChat

Сбер является одной из двух российских компаний, которые разработали полностью собственный технологический стек своих моделей, заявил старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев в рамках дискуссии «Мозговой штурм. Применение генеративного AI в бизнесе» на форуме «Открытые инновации».

Он отметил, что любая компания на рынке может пользоваться бесплатным доступом к моделям Сбера с определенным лимитом на количество сгенерированных токенов.

«Больше 4000 бизнес-клиентов уже используют возможности GigaChat. Кроме того, 1 марта мы запустили большой российский открытый Git-репозиторий — GitVerse», — сказал он.

По словам Белевцева, совокупная стоимость OpenAI, Anthropic и Databricks уже догнала компании Airbus и Siemens.

«Скорость роста, которую они демонстрируют, показывает веру инвесторов, веру бизнеса в то, как жизнь всех нас изменят эти технологии», — добавил Белевцев.

В рамках дискуссии участники обсудили вопросы увеличения скорости внедрение генеративного искусственного интеллекта в крупном бизнесе и госкомпаниях и другие вопросы отрасли.