Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сбере назвали число бизнес-пользователей GigaChat

Андрей Белевцев: GigaChat пользуются более 4 тысяч бизнес-клиентов

close
100%
Shutterstock

Сбер является одной из двух российских компаний, которые разработали полностью собственный технологический стек своих моделей, заявил старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев в рамках дискуссии «Мозговой штурм. Применение генеративного AI в бизнесе» на форуме «Открытые инновации».

Он отметил, что любая компания на рынке может пользоваться бесплатным доступом к моделям Сбера с определенным лимитом на количество сгенерированных токенов.

«Больше 4000 бизнес-клиентов уже используют возможности GigaChat. Кроме того, 1 марта мы запустили большой российский открытый Git-репозиторий — GitVerse», — сказал он.

По словам Белевцева, совокупная стоимость OpenAI, Anthropic и Databricks уже догнала компании Airbus и Siemens.

«Скорость роста, которую они демонстрируют, показывает веру инвесторов, веру бизнеса в то, как жизнь всех нас изменят эти технологии», — добавил Белевцев.

В рамках дискуссии участники обсудили вопросы увеличения скорости внедрение генеративного искусственного интеллекта в крупном бизнесе и госкомпаниях и другие вопросы отрасли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами