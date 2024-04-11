Музыкант Борис Гребенщиков* стал новым антигероем шоу «Сорян, это пранк»

В «Телеге Online» вышел новый выпуск авторского шоу пранкера Соряна – «Сорян, это пранк», посвященного известным личностям, сбежавшим из России. Объектом видеопранка стал лидер рок-группы «Аквариум» иноагент Борис Гребенщиков (признан в РФ иностранным агентом), живущий сейчас в Англии. Гость студии – депутат Государственной Думы РФ Анатолий Вассерман. Он прокомментировал громкие заявления Гребенщикова о России и то, почему музыкант теперь против своей страны.

Музыкант Борис Гребенщиков остался в прошлой эпохе, а его песня «Этот поезд в огне» потеряла свою актуальность, как и мышление лидера «Аквариума». Об этом в новом выпуске «Сорян, это пранк» заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Гребенщиков, живущий сейчас в Англии, стал объектом пранка в новом выпуске авторского шоу пранкера Соряна. По мнению Вассермана, музыкант не поспевал за изменениями в России и мире и потому принял неверное решение.

Как рассказал пранкер Сорян, во время звонка Гребенщикову он представился уму иностранным журналистом. По его словам, музыкант рассказал, что боится быть депортированным в Россию и избегает те страны, где его могут выдать РФ. Также Гребенщиков выразил опасения о том, что у него конфискуют личное имущество и недвижимость, поскольку он признан иноагентом.

В выпуцске Вассерман отметил, что у Гребенщикова есть причины опасаться в связи с тем, что он «наговорил себе как минимум на статью». По мнению депутата, люди, которые бежали из России и предали ее, никогда не чувствуют себя комфортно и в безопасности.

«Практически все они там живут гораздо сложнее, гораздо труднее, чем здесь. Им нужны доводы для самих себя, чтобы хоть перед самим собой оправдать свою ошибку», — сказал он.

Кроме того, Вассерман считает, что представления Гребенщикова привели его к житейским и личностным тупикам

«Мне его, конечно, очень жаль, но жаль потому, что я в общем понимаю, к чему приводят подобные представления. И вижу, что в часть этих тупиков он уже угодил и будет, как сам сказал, биться лбом в бетон в надежде что-то поменять», — сказал депутат.

Ранее теле- и радиоведущая, актриса Алла Довлатова в выпуске «Сорян, это пранк» сказала, что известные личности, бежавшие за границу, как актер и телеведущий Дмитрий Назаров, оскорбляют своего зрителя.