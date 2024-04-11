На Урале школьница украла у участника СВО почти 3 млн рублей

В Кушве несовершеннолетняя школьница обвиняется в краже крупной суммы денег у военнослужащего. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, 15-летняя школьница похитила у знакомого участника СВО почти три миллиона рублей. Девочка имела доступ к мобильному приложению банка приятеля и перевела с его счета 2,9 млн рублей. Выплату молодой человек получил из-за ранения.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, обвиняемая не признала вину в совершении преступления.

В Петербурге женщина украла у участника СВО миллион рублей и сбежала с любовником в Удмуртию. Петербуржец обратился в полицию, но написать заявление на злоумышленницу он не может — на правой руке у него отсутствует локтевой сустав, а левой он пока писать не научился.

Ранее в Петербурге возлюбленная участника СВО купила на его деньги дорогую машину и скрылась.