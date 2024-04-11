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Неизвестный напал на 11-летнего мальчика в петербургском автобусе

В Петербурге мужчина сдавил пальцами шею мальчику во время поездки в автобусе

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В Санкт-Петербурге правоохранители проводят проверку после нападения на несовершеннолетнего в транспорте. Об этом сообщает издание «78.ru».

По данным источника СМИ, инцидент произошел вечером 10 апреля в Василеостровском районе. В полиции города узнали о произошедшем после обращения пострадавшего 2013 года рождения. Он рассказал, что подвергся нападению неизвестного, когда ехал в автобусе № 6 в сторону Наличной улицы.

По словам мальчика, незнакомый мужчина просто взял и надавил ему пальцами на шею, а затем покинул автобус. Школьника осмотрели врачи, у потерпевшего диагностировали ушиб мягких тканей шеи. Сейчас ребенок находится в удовлетворительном состоянии.

Правоохранители разыскивают злоумышленника, его мотивы пока неизвестны.

Ранее в Екатеринбурге мужчина напал в автобусе на мать двоих детей и выбил ей зубы.

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