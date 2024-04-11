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Незаконный канал миграции ликвидировали в Брянской и Смоленской областях

В Брянской области задержали группу за оформление мигрантам фиктивного отцовства

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Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области

В Брянской и Смоленской областях восьмерых местных жителей подозревают в участии в преступном сообществе и организации нелегальной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Брянской области.

По версии следствия, 30-летний гражданин Республики Таджикистана из Тверской области собрал группу людей, которая с марта по апрель 2022 года, занималась оформлением фиктивного отцовства иностранных граждан из Таджикистана и Узбекистана детям из Брянской области за вознаграждение. За свою работу они требовали десятки тысяч рублей. Запись в свидетельстве о рождении российских детей должна была помочь мигрантам с упрощенным получением гражданства РФ.

Правоохранители задержали восьмерых участников сообщества, в том числе начальника районного отдела записи актов гражданского состояния. Организатор преступного бизнеса и еще один сообщник объявлены в розыск.

«Следственный орган ходатайствует перед судом об избрании в отношении всех обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее бизнесмена, оформлявшего мигрантам фиктивное отцовство, задержали в Тамбовской области.

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