Уровень реки Урал в Орске снизился за пять часов на 13 см

За пять часов уровень реки Урал в Орске снизился на 13 сантиметров, до 839 сантиметров. Об этом сообщает мэрия города в своем Telegram-канале «ПроОрск».

В публикации приведена таблица, из которой следует, что с 11:00 по 16:00 (9:00-14:00 мск) уровень Урала снизился на 13 сантиметров и составляет 839 сантиметров.

До этого сообщалось, что уровень воды в реке Урал около Оренбурга достиг 1060 см. Мэр Оренбурга Сергей Салмин порекомендовал горожанам не дожидаться критической ситуации с паводком, а оперативно эвакуироваться при прогнозе подтопления.

Уровень воды в реке Урал рядом с Оренбургом достиг исторического максимума, и вода продолжает прибывать. В регионе подтоплены больше 12 тыс. домов. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Курганской и Тюменской областях. Там ситуация с паводками не такая критическая, как в Оренбуржье, но пик еще впереди. О причинах масштабного половодья в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.