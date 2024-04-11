В Оренбурге обрушились подземные конструкции многоквартирного дома

В Оренбурге произошло обрушение подземных конструкций многоквартирного дома. Инцидент никак не связан с паводком, отметили в мэрии города.

В публикации говорится, что 10 апреля произошло «обрушение строительных конструкций подземной части вблизи наружной стены» дома №27 по улице Советской. Дом признан аварийным и подлежащим реконструкции, однако не расселен.

Специалисты осмотрели место происшествия и обнаружили «прогибы соседних конструкций подземной части здания».

В администрации Оренбурга сообщили, что управляющая компания принимает меры по демонтажу лестницы и планирует привлечь специализированную организацию к детальному инструментальному осмотру дома. После этого будет решаться вопрос о возможности пребывания в нем жителей.

«Дом признан аварийным и подлежащим реконструкции, его техническое состояние не соответствует требованиям нормативных документов. Вопрос о безопасности пребывания людей в МКД стоит в приоритете», — пояснили в администрации города.

11 апреля сообщалось, что из-за паводка за сутки в Оренбурге эвакуировали почти 400 человек.

В тот же день власти заявили, что уровень воды в Урале приближается к отметке 11 метров.

«Газета.ру» подготовила фоторепортаж из пострадавшего от паводка Оренбурга.

Ранее в Оренбургскую область прибыл глава МЧС России Александр Куренков.