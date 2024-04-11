Таксист из Тольятти избил заказчика битой

В Тольятти таксиста подозревают в избиении клиента. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на Шлюзовой улице. По словам очевидцев, местные жители находились в состоянии алкогольного опьянения. Они решили вызвать такси, но, когда автомобиль подъехал, между заказчиками и водителем возник конфликт. Во время ссоры один из мужчин получил травмы.

Приехавшие на место медики госпитализировали клиента таксиста с многочисленными травмами. Ему нанесли тяжелый вред.

Во время розыскных мероприятий водителя задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Известно, что травмы клиенту нанесли битой.

На данный момент таксист находится под подпиской о невыезде. Он признал вину и рассказал, что во время конфликта не смог совладать с эмоциями. Ранее фигурант дела уже был судим за кражу.

Ранее во Владивостоке таксист набросился на пассажира из-за хлопка дверью.