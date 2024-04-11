Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Таксист из Тольятти избил заказчика битой

В Тольятти таксиста задержали за нападение на клиента с битой

close
100%
МВД РФ по Самарской области

В Тольятти таксиста подозревают в избиении клиента. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на Шлюзовой улице. По словам очевидцев, местные жители находились в состоянии алкогольного опьянения. Они решили вызвать такси, но, когда автомобиль подъехал, между заказчиками и водителем возник конфликт. Во время ссоры один из мужчин получил травмы.

Приехавшие на место медики госпитализировали клиента таксиста с многочисленными травмами. Ему нанесли тяжелый вред.

Во время розыскных мероприятий водителя задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Известно, что травмы клиенту нанесли битой.

На данный момент таксист находится под подпиской о невыезде. Он признал вину и рассказал, что во время конфликта не смог совладать с эмоциями. Ранее фигурант дела уже был судим за кражу.

Ранее во Владивостоке таксист набросился на пассажира из-за хлопка дверью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами