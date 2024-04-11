Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье в 2024 году построят 16 медучреждений за внебюджетные средства

Андрей Воробьев: в 8 городских округах появятся новые медучреждения

close
100%
Пресс-служба губернатора Московской области

В 2024 году в 8 городских округах сдадут 16 объектов здравоохранения за внебюджетные средства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«C поддержкой президента и федерального правительства в Подмосковье реализуется большая госпрограмма строительства объектов здравоохранения, открываются флагманские медицинские центры», — отметил он.

По словам Воробьева, новые медучреждения появятся в жилых комплексах в Люберцах, Балашихе, Котельниках, Ленинском, Одинцовском, Богородском, Красногорске и Мытищах.

Например, в Одинцовском округе появится четырехэтажная поликлиника, в которой пациентов будут принимать специалисты более чем 10 направлений.

Напомним, в 2023 году в Подмосковье за внебюджетные средства было открыто 13 объектов здравоохранения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами