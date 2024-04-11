В Подмосковье в 2024 году построят 16 медучреждений за внебюджетные средства

В 2024 году в 8 городских округах сдадут 16 объектов здравоохранения за внебюджетные средства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«C поддержкой президента и федерального правительства в Подмосковье реализуется большая госпрограмма строительства объектов здравоохранения, открываются флагманские медицинские центры», — отметил он.

По словам Воробьева, новые медучреждения появятся в жилых комплексах в Люберцах, Балашихе, Котельниках, Ленинском, Одинцовском, Богородском, Красногорске и Мытищах.

Например, в Одинцовском округе появится четырехэтажная поликлиника, в которой пациентов будут принимать специалисты более чем 10 направлений.

Напомним, в 2023 году в Подмосковье за внебюджетные средства было открыто 13 объектов здравоохранения.