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В кабмине сообщили, что многие члены комиссии по паводкам выехали в регионы

Мишустин: члены правкомиссии по паводкам находятся в регионах, затронутых стихией

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что многие члены правительственной комиссии по паводкам находятся в регионах, которых затронула стихия. Об этом передает РИА Новости.

«Многие члены правкомиссии находятся в регионах (затронутых паводками. — «Газета.Ru») сейчас», — сказал глава правительства.

До этого мэр Оренбурга Сергей Салмин порекомендовал горожанам не дожидаться критической ситуации с паводком, а оперативно эвакуироваться при прогнозе подтопления.

Уровень воды в реке Урал рядом с Оренбургом достиг исторического максимума, и вода продолжает прибывать. В регионе подтоплены больше 12 тыс. домов. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Курганской и Тюменской областях. Там ситуация с паводками не такая критическая, как в Оренбуржье, но пик еще впереди. О причинах масштабного половодья в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фото-репортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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