Мошенник выманил деньги у создательницы «Ежика в тумане» и вернул их назад

В Москве мошенник выманил у 87-летней создательницы советских мультфильмов Натальи Абрамовой деньги, но вскоре вернул их. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.

Незнакомец позвонил женщине и представился соседом по имени Саша, который якобы оказался в тяжелой ситуации. По словам мужчины, ему якобы нужно было 140 тысяч рублей, чтобы решить свои проблемы. У Абрамовой не было такой суммы, но она предложила занять неизвестному 20 тысяч рублей.

Вскоре за деньгами пришел курьер. После того, как он уехал, женщина поняла, что ее обманули и обратилась к соседу. Мужчина вызвал полицию. Спустя некоторое время курьер вернулся к Абрамовой и вернул деньги и извинился.

«Наталия Абрамова хотела узнать данные того, кто просил деньги, чтобы предоставить их полиции. Но курьер сказал, что сам не знает настоящее имя заказчика», – сообщается в публикации.

По словам молодого человека, ему сказали вернуть деньги и извиниться. На данный момент полиция проводит проверку. В беседе с журналистами Абрамова рассказала, что не знает, почему ей вернули деньги.

Женщина является создателем таких мультфильмов как «Ежик в тумане», «Паровозик из Ромашкова» и «Крокодил Гена».

Ранее в Москве мошенник обманул знакомых на 34 миллиона рублей, предложив инвестировать.