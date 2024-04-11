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В ГД предложили ввести субсидии на авиаперелеты для инвалидов II группы

В ГД предложили распространить субсидии на авиаперелеты для инвалидов II группы

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Charles Rex Arbogast/AP

В Государственной думе России предложили распространить субсидируемые авиаперелеты на инвалидов второй группы. С инициативой выступила депутат Яна Лантратова.

«Предложила распространить субсидируемые авиаперелеты на инвалидов II группы», – написала парламентарий в Telegram-канале.

По ее словам, соответствующее обращение она направила министру транспорта Виталию Савельеву.

Депутат отметила, что в России работает программа субсидирования воздушных перевозок, согласно которой представители различных льготных категорий могут приобрести авиабилеты по сниженной цене. Однако в перечне отсутствуют лица, имеющие инвалидность второй группы, подчеркнула Лантратова.

Она указала, что к инвалидам II группы относятся люди, страдающие церебральным параличом, умственной отсталостью, тяжелой формой системного склероза или артрита, а также лица с нарушениями координации с остротой зрения от 10 до 5%.

До этого сообщалось, что в начале 2024 года резко выросли цены на авиабилеты в эконом классе.

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