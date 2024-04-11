В Китае руководитель разрешил сотрудникам не приходить на работу с плохим настроением

В Китае руководитель разрешил своим сотрудникам не приходить на работу, если у них плохое настроение, пишет Asia One. По словам мужчины, для компании это будет даже полезно.

Как пишут СМИ, Юй Дунлай, основатель супермаркетов, разрешил своим сотрудникам взять отпуск на 10 дней и не приходить на работу, если у них плохое настроение.

«У каждого бывают моменты, когда он несчастен. Так что, если вы несчастливы, не приходите на работу», — сообщил он подчиненным.

По словам предпринимателя, его компания от этого только выиграет, потому что человек с плохим настроением имеет больше шансов не выполнить ту или иную задачу или сорвать план.

В целом предприятие, которым руководит Дунлай, известно в Китае тем, что главный приоритет всегда отдается людям, а не работе. Например, сотрудники имеют увеличенный отпуск — 40 дней.

«Мы не стремимся быть гигантами. Мы хотим, чтобы у наших сотрудников была здоровая и спокойная жизнь, и тогда у компании она тоже будет», — добавил Юй.

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