В Байкальске без отопления остались тысячи людей после атаки на теплотрассу

В Байкальске Иркутской области неизвестные повредили теплотрассу. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Игорь Кобзев.

«Нештатная ситуация в Байкальске. Тысячи людей остались без отопления не из-за аварийного прорыва теплотрассы. Неизвестные, вероятно из хулиганских побуждений, расстреляли трубопровод, из-за чего произошел прорыв теплоцентрали.», — поделился глава региона.

Он добавил, что теплотрассу уже отремонтировали. На месте ЧП работают следователи. Они обнаружили гильзы и ищут тех, кто повредил трубопровод. Из-за происшествия почти четыре тысячи жителей Байкальска временно остались без отопления.

До этого в Оренбургской области неизвестные вандалы подожгли венок и повредили мемориал. В результате часть монумента закоптилась. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не сообщаются.

На инцидент обратила внимание региональная полиция.

Ранее в ХМАО подростки-вандалы за три дня бесплатного проезда в общественном транспорте разгромили несколько новых автобусов.