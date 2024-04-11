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В присягу при вступлении в гражданство РФ хотят добавить новый элемент

В Думе предложили лишать россиян приобретенного гражданства за нарушение присяги

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Депутаты Госдумы РФ Михаил Матвеев, Олег Нилов, Михаил Делягин и Сергей Обухов предложили внести в текст присяги, зачитываемой при вступлении в гражданство, пункт о возможности лишения гражданства РФ за нарушение обязательств по ней. Текст соответствующего законопроекта приводит РИА Новости.

Депутаты подчеркнули, что действующее законодательство уже предполагает лишение приобретенного гражданства за совершение достаточно широкого списка преступлений, в том числе, в случае, если будущий гражданин произносит присягу заведомо не собираясь соблюдать Конституцию РФ и законодательство страны.

В этой связи в текст документа предлагается внести слова «И если я нарушу обязательства этой моей Присяги, то пусть меня постигнет суровая кара закона, вплоть до прекращения гражданства Российской Федерации».

До этого Матвеев рассказал о подготовке законопроекта о призыве в зону СВО мигрантов с российским гражданством.

Ранее Матвеев предложил лишить уклонистов приобретенного гражданства и депортировать из России с семьями.

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