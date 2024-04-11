В России хотят пересадить врачей скорой помощи на отечественные автомобили

Автопарк российских медицинских организаций в ближайшие годы будет пополняться только за счет автомобилей отечественных производителей. Это следует из проекта постановления кабмина об изменениях в госпрограмму развития здравоохранения, который депутаты поддержали на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья, передает «Парламентская газета».

Нововведение связали с санкционными ограничениями и поддержкой российского автопрома. Оно затронет машины для доставки пациентов на диспансеризацию, беременных на профосмотр, врачей к месту жительства больных, а также транспорт для доставки биоматериала в лаборатории.

Помимо этого, документ уточнил сроки заключения контрактов на поставку тест-систем мониторинга глюкозы для детей с сахарным диабетом 1-го типа с 2 до 17 лет в регионы России. В этом году его передвинули на 1 июля. Кроме того, в проекте указано, что регионам выделят субсидию на борьбу с хроническим вирусным гепатитом С.

Накануне сообщалось, что в Минздраве России подготовлен проект приказа, который регламентирует комплектацию автомобильной аптечки. В комплект предложено включить спасательное изотермическое одеяло размером не менее 160 х 210 см, хирургические ножницы, загубник/покрытие для сердечно-легочной реанимации, а также эластичные бинты.

Ранее в России зарегистрировали препарат для лечения осложненных инфекций.