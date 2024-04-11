Расстрелявшего полицейских в Подмосковье байкера-наркосбытчика задержали

Обвиняемого в расстреле полицейских близ подмосковной Черноголовки задержали в Тверской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что 34-летнему Василию Бурякову удалось скрываться почти четверо суток. 11 апреля он был пойман в городе Белый Тверской области.

На опубликованном видео он заявил, что признает свою вину в случившемся.

«Признаю... наверное», — заявил он.

7 апреля 2024 года двое сотрудников Лосино-Петровского отдела полиции Подмосковья прибыли в лес в районе СНТ «Озон» близ Черноголовки для проверки информации о возможном совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. На месте злоумышленник открыл огонь по полицейским из неустановленного оружия. Затем он скрылся с места преступления на мотоцикле. Участкового спасти не удалось, а оперуполномоченный уголовного розыска в тяжелом состоянии был госпитализирован.

9 апреля МВД РФ сообщило, что установило личность подозреваемого в нападении на полицейских — это житель города Москвы Василий Буряков 1990 года рождения.

11 апреля ему было заочно предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия. Он также был заочно арестован.

Ранее в МВД опровергли, что напавший на полицейских наркосбытчик пойман.