В Псковской области дали условный срок женщине, которая изуродовала соседке лицо

Островский городской суд вынес приговор местной жительнице, которая изуродовала лицо соседке. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Летним вечером подсудимая, находившаяся у себя дома, поссорилась с соседкой и в ходе конфликта вооружилась ложкой для обуви, а затем умышленно ударила ею потерпевшую по лицу. Женщина получила резаную рану кончика носа, при ее заживлении образовался неизгладимый рубец, который привел к обезображиванию лица.

Таким образом нападавшая стала обвиняемой по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. На суде она лишь частично признала свою вину, заявив, что не собиралась причинять жертве телесные повреждения.

Подсудимая была признана виновной, ее приговорили к одному году лишения свободы свободы условно. Известно, что женщина компенсировала соседке моральный вред и принесла ей извинения. В течение года она будет находиться на испытательном сроке.

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