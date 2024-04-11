Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, о какой болезни может говорить выпирающий живот

Врач Этлис: выпирающий живот может говорить о наличии инсулинорезистентности

close
100%
Freepik.com

Выпирающий живот внизу и выше пупка может говорить о нарушении обмена веществ и наличии инсулинорезистентности. Об этом «Пятому каналу» рассказала врач-терапевт, кандидат медицинских наук, нутрициолог Юлия Этлис.

По ее словам, такие последствия наступают при чрезмерном потреблении сладкого и недостатке физической активности.

«Этот гормон (инсулин. — Прим. ред.), который запасает жир, тщательно оберегает его от разрушения. Получается, при инсулинорезистентности <…> глюкоза вся остается в крови, потом переходит в жир, поэтому, в основном, это состояние всегда сопутствует лишнему весу», — отметила эксперт.

В этом случае жир откладывается на внутренних системах организма, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Врач уточнила, что такой тип жира называют висцеральным, он увеличивает риск инфарктов и инсультов, способствует повышению артериального давления и увеличивает риск развития болезни Альцгеймера.

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов до этого говорил, что людям, которые хотят избавиться от пивного живота до наступления лета, важно скорректировать время приема пищи и свой рацион.

Ранее врач рассказала, как выглядят мужчины с низким уровнем тестостерона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами