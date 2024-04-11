Врач рассказала, о какой болезни может говорить выпирающий живот

Выпирающий живот внизу и выше пупка может говорить о нарушении обмена веществ и наличии инсулинорезистентности. Об этом «Пятому каналу» рассказала врач-терапевт, кандидат медицинских наук, нутрициолог Юлия Этлис.

По ее словам, такие последствия наступают при чрезмерном потреблении сладкого и недостатке физической активности.

«Этот гормон (инсулин. — Прим. ред.), который запасает жир, тщательно оберегает его от разрушения. Получается, при инсулинорезистентности <…> глюкоза вся остается в крови, потом переходит в жир, поэтому, в основном, это состояние всегда сопутствует лишнему весу», — отметила эксперт.

В этом случае жир откладывается на внутренних системах организма, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Врач уточнила, что такой тип жира называют висцеральным, он увеличивает риск инфарктов и инсультов, способствует повышению артериального давления и увеличивает риск развития болезни Альцгеймера.

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов до этого говорил, что людям, которые хотят избавиться от пивного живота до наступления лета, важно скорректировать время приема пищи и свой рацион.

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