Подозреваемого в домогательствах к ребенку россиянина арестовали за неповиновение полиции

В Первоуральске под стражу взяли мужчину, который попался на домогательствах и оказал сопротивление сотрудникам полиции. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Как рассказал полковник Валерий Горелых, 45-летний местный житель судимый за незаконное приобретение наркотиков, кражу, разбой и другие тяжкие преступления, был арестован по ст. 19.3 КоАП РФ. Мужчину задержали после того, как он бегал по улицам в микрорайоне Талица и пугал горожан. Те решили, что прохожий сошел с ума, и сообщили о нем в полицию. Когда задержанного привезли в отдел, выяснилось, что родители 13-летней школьницы уже написали на него заявление.

«Он приставал к ней в тот же день в салоне автобуса №4», — отметил источник.

Инцидент в автобусе произошел на глазах у многих людей, но никто из пассажиров не отреагировал на домогательства и не заступился за девочку, которую трогал взрослый. Задержанный признался, что был под наркотиками и ничего не помнит о произошедшем. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, материалы, собранные на фигуранта, затем передадут в СК.

Сегодня суд выбрал меру пресечения подозреваемому за неповиновение законному распоряжению полицейского, под арестом он проведет трое суток.

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