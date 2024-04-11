Дачникам назвали простой метод для подготовки клубней картофеля к посадке

Дачникам нужно провести зеленение клубней картофеля, чтобы подготовить их посадке. Об этом Pravda.Ru рассказал президент группы компаний «Русский огород», член Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства России Владислав Корочкин.

Он уточнил, что для данной процедуры клубни нужно выложить на освещенное место и выдерживать там на протяжении двух-трех недель.

«Тогда они зеленеют, это значит, что у них из крахмала формируется солонин: достаточно неприятная и горькая штука, предохраняющая картофель от всяких червяков типа проволочника при попадании в землю. Проростки, когда они начинают прорастать именно на свету, получаются компактные и кустистые. Это увеличивает урожайность картофеля. Больше особо ничего делать не нужно», — отметил Корочкин.

При этом эксперт напомнил, что урожайность будет зависеть и от других факторов, в том числе от того, какая это репродукция.

Председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов до этого говорил, что проращивать клубни картофеля можно в полиэтиленовом пакете. Для этого нужно положить в него картофель, смочить и сделать в полиэтилене дырочки.

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