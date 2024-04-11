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Мужчина избил женщину-администратора из-за не понравившегося ему гостиничного номера

В Омске гость банного комплекса избил женщину-администратора до сотрясения мозга

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Омске гость банно-гостиничного комплекса избил женщину-администратора из-за претензий по поводу номера. Об этом рассказала дочь пострадавшей в сообществе «Омск Live» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 8 апреля в заведении на улице Богдана Хмельницкого. По словам девушки, ее мать вышла в этот день на смену и столкнулась с агрессией одного из постояльцев.

Оказалось, что мужчине, который накануне заселился в гостиницу, не понравился предоставленный ему номер. При этом претензии он стал высказывать, когда время его пребывания в отеле уже закончилось. Постоялец начал грубить женщине, а затем избил ее. Пострадавшая обратилась к врачам и в полицию.

«У нее вся голова в шишках и синяках, сотрясение мозга», — пожаловалась дочь избитой.

В МВД инцидент в гостинице пока не комментировали.

Ранее мужчина получил 20 лет тюрьмы за нападение под наркотиками на гостей отеля.

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