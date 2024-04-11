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Россиянам объяснили, как сократить предстоящую шестидневную рабочую неделю

Юрист Георгиева: отпуск поможет сократить шестидневную рабочую неделю в апреле

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Shutterstock

Россияне могут уйти в оплачиваемый отпуск или отдохнуть за свой счет, чтобы сократить шестидневную рабочую неделю, которая ожидает их с 22 по 27 апреля. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

«Для этого следует обратиться к работодателю с заявлением. По общему правилу очередность предоставления оплачиваемого отпуска определяется графиком. Он составляется ежегодно. Если сотрудник напишет заявление об отдыхе вне графика, работодатель может как согласиться, так и не одобрить отпуск. В случае отказа работнику придется трудиться в обычном режиме», — уточнила эксперт.

При этом юрист уточнила, что работодатель не может отказать в оплачиваемом отпуске почетным донорам России, несовершеннолетним, родителям трех и более детей в возрасте до 18 лет, если младшему ребенку не исполнилось четырнадцать. Некоторым категориям работников также не могут отказать в отпуске без сохранения зарплаты, добавила Георгиева. Например, работающим пенсионерам и инвалидам, тем, у кого родился ребенок или запланирована регистрация брака, и не только.

Заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почетный юрист столицы Елена Рыбакова до этого говорила, что заработная плата россиян не увеличится из-за шестидневной рабочей недели с 22 по 27 апреля.

Ранее эксперт назвала негативные последствия введения шестидневной рабочей недели.

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