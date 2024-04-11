Власти Орска рассказали о ситуации с паводком в городе

Мэр Орска Василий Козупица рассказал в своем Telegram-канале о ситуации в городе.

По словам мэра, уровень реки Урал в городе упал на 42 см и составил 857 см.

«Подтоплено 5 973 жилых дома. Вода отошла от 820 домов. В 15 пунктах временного размещения остаются 1 223 человека, в том числе 191 ребенок», — поделился Козупица.

Он добавил, что мест в пунктах временного размещения достаточно. Козупица уточнил, что вода заметно отошла от домов в Советском районе, заметно отходит из поселков Малый Кумак и Лесоторговый.

Также в Ленинском районе вода отошла от более чем 750 домов. В Октябрьском районе в поселке Мостострой уровень воды снизился на 50 см, в поселке Джанаталап — на 70 см.

Там, где вода отошла, начали работать комиссии по оценке причиненного ущерба, резюмировал Козупица.

До этого власти Оренбургской области приняли решение построить в Орске новую дамбу — другого уровня мощности и других размеров.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.