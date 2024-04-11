Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минстрое прокомментировали версию о прорыве дамбы в Орске из-за грызунов

Файзуллин: Минстрой и Минприроды намерены выяснить причины прорыва дамбы в Орске

close
100%
Государственный Совет Республики Татарстан

Минстрой и Минприроды проведут совместное расследование причин прорыва орской дамбы и рассмотрят в том числе и версию о том, что конструкцию якобы повредили грызуны. Об этом журналистам заявил министр строительства РФ Ирек Файзуллин, его цитирует РИА Новости.

«Мы проведем обследование совместно с министерством природных ресурсов, как и что прогрызли. <...> Разберемся внимательно, все, кому положено, и потом результаты скажем», — сказал глава Минстроя.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была несколько дней. Из города эвакуировали людей. Вода затопила несколько тысяч зданий и домовладений.

Версию о том, что дамбу якобы прогрызли грызуны, выдвинул директор компании «Спецстрой» Сергей Комаров. Эта компания построила дамбу в Орске. При этом власти города не поддержали гипотезу Комарова, предположив, что прорыв был вызван колоссальным напором воды.

Ранее глава Оренбургской области Денис Паслер пообещал возвести в Орске новую дамбу.

Все новости на тему:
Потоп в Оренбуржье
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами