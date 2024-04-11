В Минстрое прокомментировали версию о прорыве дамбы в Орске из-за грызунов

Минстрой и Минприроды проведут совместное расследование причин прорыва орской дамбы и рассмотрят в том числе и версию о том, что конструкцию якобы повредили грызуны. Об этом журналистам заявил министр строительства РФ Ирек Файзуллин, его цитирует РИА Новости.

«Мы проведем обследование совместно с министерством природных ресурсов, как и что прогрызли. <...> Разберемся внимательно, все, кому положено, и потом результаты скажем», — сказал глава Минстроя.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была несколько дней. Из города эвакуировали людей. Вода затопила несколько тысяч зданий и домовладений.

Версию о том, что дамбу якобы прогрызли грызуны, выдвинул директор компании «Спецстрой» Сергей Комаров. Эта компания построила дамбу в Орске. При этом власти города не поддержали гипотезу Комарова, предположив, что прорыв был вызван колоссальным напором воды.

Ранее глава Оренбургской области Денис Паслер пообещал возвести в Орске новую дамбу.