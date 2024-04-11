Власти Оренбуржья спрогнозировали повышение уровня воды в Урале

Власти Оренбуржья прогнозируют повышение уровня воды в реке Урал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

Отмечается, что в ближайшие сутки может подтопить еще 3580 жилых домов и 3950 приусадебных участков в 25 населенных пунктах семи муниципальных образований. Новые подтопления могут затронуть Оренбург, Орск, Новотроицк, Кувандык, а также Беляевский, Оренбургский и Илекский районы.

«Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков всего эвакуированы 7800 человек, в том числе 2117 детей. 1415 человек, в том числе 256 детей, размещены в 40 ПВР. Организовано трехразовое питание, созданы необходимые бытовые условия», — говорится в сообщении.

Кроме того, из зоны подтопления переместили 615 голов сельскохозяйственных животных.

До этого МЧС Российской Федерации доставило самолетом партию гуманитарной помощи для жителей Оренбургской области.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.