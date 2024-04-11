Полицейский расстрелял своих друзей из табельного оружия и не вспомнил об этом наутро

В Перми полицейский ранил двух приятелей из табельного пистолета, который забыл сдать после рабочего дня. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Вечером 29-летний сотрудник уголовного розыска должен был встретиться с двумя друзьями. Капитан так торопился на встречу, что забыл оставить на работе служебное оружие. Мужчины увиделись, посидели в гараже, а затем продолжили застолье в квартире.

Уже ночью полицейский отправился к себе домой, но по какой-то причине вернулся обратно. Он постучался в дверь и сразу же выстрелил из пистолета в появившегося на пороге хозяина, тот получил ранение живота. Второй гость тоже был на месте и выбежал в коридор, услышав звук выстрела. Сотрудник полиции ранил его в спину.

Пострадавших удалось спасти, а стрелок на следующее утро даже не помнил, что именно учинил накануне. Мужчину отстранили от службы. Пока идет служебная проверка, он подрабатывает водителем.

Ранее в Приморье арестовали мужчину, который открыл стрельбу из карабина по друзьям.