Россиянин, детей которого нашли в подвале, объяснил, почему забрал их у матери

Отец найденных в подвале Петербурга детей объяснил, почему выбрал нежилое помещение для своей семьи. Его слова приводит RT.

В беседе с журналистами петербуржец заявил, что совместная жизнь с матерью мальчиков сопровождалась частыми ссорами. В результате женщина увезла детей в другой город.

Спустя некоторое время после переезда дети рассказали о постоянных конфликтах в новой семье, поэтому отец решил действовать.

«Он, с его слов, не выдержал и забрал их. На большую квартиру не было денег, а в однушке не хватило бы места для работы», — сообщается в публикации.

По словам мужчины, он покупал детям игрушки, сделал мебель, переезд планировался к лету. Отец полагает, что мальчиков могут отдать матери, но со временем он надеется заработать на квартиру, оформить документы и вернуть детей.

Он также добавил, что не был вписан в документы детей как отец, чтобы женщина могла получать пособие матери-одиночки.

Троих мальчиков в подвале обнаружили несколько дней назад. Соседка заметила, что ребенок вошел в подвал и вызвала правоохранителей. Выяснилось, что дети живут в помещении с крысами и грязью. Отец оборудовал раковину и туалет.

Мать детей хочет забрать их себе.

Ранее в Петербурге девочка попала в реанимацию со следами от укусов после истязания матерью.