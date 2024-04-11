В столице воздух прогреется в четверг до 21℃

В четверг в Москве ожидается переменная облачность, в основном без осадков и температура до +21℃. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Днем в столице ожидается тепло от +19...+21℃, а ночью к пятнице температура может снизиться до +5℃.

В столице будет дуть западный ветер — 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура воздуха будет колебаться от +16...+21℃. Ночью в пятницу термометры могут показать +2℃.

Перед этим россиян предупредили об угрозе лесных пожаров, которые начнутся после паводка. В некоторых регионах на юге Приморья и Поволжья в России уже начались лесные пожары. Там, где сегодня наблюдаются паводки, их прогнозируют на период после схода воды. Пик лесных пожаров в этом году придется на майские праздники, поэтому при выезде на природу россиянам нужно быть очень осторожными и не разводить открытый огонь, уточнил в беседе с НСН учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.

Ранее упавшее дерево перерубило пополам свадебный лимузин.