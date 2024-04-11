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На Чукотке пропали девочка и спасшие ее после затопления снегохода оленеводы

На Чукотке вертолет вылетел искать девочку, чья семья провалилась под лед

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Shutterstock

Девочка, которую спасли оленеводы после того, как она вместе с родителями провалилась под лед на снегоходе на Чукотке, исчезла вместе со своими спасителями. Как сообщает РИА Новости на ее поиски вылетел вертолет со спасателями.

Сейчас более двадцати человек участвуют в поисках, заявил губернатор региона Владислав Кузнецов.

Девочка позвонила в Единую диспетчерскую службу и сообщила, что снегоход, на котором она была с родителями, провалился под лед. Семья ехала на нем из поселка Эгвекинот в село Конергино. Оленеводы обнаружили девочку на льду Залива Креста, но ничего не смогли сказать о ее родителях.

«Вчера в 17:28 (08:28 мск) два оленевода обнаружили ребенка, после чего они должны были отправиться на базу оленеводческой бригады «Возрождение». После этого связь с ними оборвалась. Группы поисковиков отправились на поиски с двух сторон — из Конергино и перевалочной базы на вездеходах и снегоходах», - написал Кузнецов в своем Telegram-канале.

Поисковые работы продолжались всю ночь, обследованы балки, где могли находиться пропавшие. Поиск затрудняют плохая видимость и сильный ветер, а также хрупкий лед на местности.

Согласно данным регионального управления МЧС РФ, в поисковую операцию включена группа из семи человек на вертолете МИ-8. Также работает наземная группа из тридцати одного человека.

Ранее двое жителей Камчатки на снегоходах исчезли в дикой местности три дня назад.

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