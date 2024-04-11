Москалькова обратилась в международные организации в связи с обстрелами ВСУ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что обратилась в международные организации в связи с обстрелом Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Климово в Брянской области.

По ее словам, она направила обращения верховному комиссару ООН по правам человека, председателю комитета ООН по правам человека, директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), генеральному секретарю Совета Европы, а также комиссару Совета Европы по правам человека, чтобы «привлечь внимание мировой общественности к вопиющим нарушениям прав человека».

Омбудсмен назвала действия Украины «чудовищной жестокостью» и «полным пренебрежением» нормами международного гуманитарного права и фундаментальных прав человека на жизнь и безопасность.

9 апреля сообщалось, что украинские военные нанесли артиллерийский удар по центру поселка Климово Брянской области.

«Газета.Ru» выпустила репортаж о том, как живут и работают жители Белгорода в условиях постоянных ракетных обстрелов.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.