Стоматолог предупредила, к каким болезням сердца приводит невылеченный кариес

При длительном течении кариеса и воспалении десен, бактерии полости рта через сеть кровеносных сосудов беспрепятственно могут добраться до любого участка организма, в том числе и сердца. О том, к каким заболеваниям сердечно-сосудистой системы может привести невылеченные кариес, «Газете.Ru» рассказала стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология», к.м.н. Елена Мартынова.

По ее словам, возможно поражение миокарда и крупных сосудов, которые отходят от сердца. Наиболее тяжелой формой проявления является порок сердца, который возникает как исход воспалительного поражения клапанов сердца.

«Основная роль в развитии кариеса и воспалении десен принадлежит бактериям. Полость рта человека населяют более 700 видов бактерий. Дисбаланс нормальной микрофлоры происходит при некачественном уходе за зубами, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, нарушении питания, вредных привычках. Кариесогенной активностью обладают определенные виды стрептококков, и именно они составляют большую часть зубного налета. Доказано, что без стрептококков нет кариеса», — рассказала Мартынова.

Она отметила, что при хроническом воспалении десен и множественном кариесе, стрептококки направленно провоцируют развитие заболеваний сердечно сосудистой системы — ревматизм, ИБС, инфаркт, инсульт, эндокардит. Это происходит за счет особенного строения рецепторов ткани сердца.

«Зубной налет образуется через несколько часов после еды. При некачественной гигиене или если чистить зубы всего лишь один раз в сутки, уже через 4 дня налет фиксируется бактериями так, что и его невозможно снять зубной щеткой. Как защитная реакция, на действие токсинов и ферментов, возникает воспаление и травма десен. Без лечения и профессиональной гигиены на этапе начального воспаления, развивается пародонтит с образованием карманов и разрушением костной ткани. В этом случае риск развития инфекционного эндокардита увеличивается за счет постоянного попадания бактерий в кровь», — объяснила специалист.

По ее словам, еще одна большая опасность — зубы мудрости, стоящие в неправильном положении, и разрушенные зубы. Количество бактерий в данном случае рекордное.

«Для сохранения здоровья, как ротовой полости, так и организма в целом, важно проходить профилактические осмотры у стоматолога и профессиональную гигиену полости рта раз в полгода», — добавила Мартынова.

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