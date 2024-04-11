Большинство россиян сильно тревожатся о своем здоровье

Каждый третий респондент (36%) переживает об этом на уровне «4-5» (по шкале от 1 до 5), четверть (25%) — на уровне «3», и лишь 26% придают этому не такое большое значение, на уровне «1-2». Это показало исследование medtech-сервиса Budu, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Чтобы следить за своим здоровьем, каждый второй опрошенный периодически посещает врача для сдачи анализов (51%), каждый пятый пользуется умными гаджетами для его мониторинга (19%), 18% регулярно проходят медицинские чек-апы, а 13% используют приложения для здорового образа жизни.

«Мы видим, что россияне стали чаще заботиться о своем здоровье и стараться предупредить болезнь, а не лечить. Эта тенденция стала особенно заметна после пандемии. По данным аналитиков рынка, интерес к комплексным медицинским осмотрам растет ежегодно на 20-30%. Особенно такой превентивный подход разделяют люди в возрасте от 20 до 30 лет. Именно они чаще всего проходят различные чек-апы, профилактические осмотры и предпочитают взаимодействовать с врачом на опережение. К сожалению более старшее поколение, как правило, обращается к доктору по необходимости, когда уже требуется лечение или серьезные медицинские вмешательства», — прокомментировал Илья Штань, CPO Budu.

У тех, кто пользуется приложениями для мониторинга своего физического состояния, самым популярным приложением оказался шагомер — оно установлено у каждого четвертого респондента. Также опрошенные используют сервисы для онлайн-записи к врачу (14%), счетчики калорий (11%), приложения с фитнес-тренировками (10%), «умные» будильники (9%) и трекеры воды (7%).

Кроме того, многие россияне отметили, что функционала существующих приложений для мониторинга здоровья и физического состояния недостаточно. Например, 29% мечтают о появлении на рынке гаджета или приложения, которые будут сканировать показатели здоровья и выводить на экран риски. Приложение для проверки уровня витаминов в крови и выявления дефицитов назвали 14% опрошенных, трекер цифровой гигиены — 12%. Каждый десятый хотел бы иметь возможность использовать бот, который напоминал бы о приемах пищи и помогал контролировать аппетит. Столько же (10%) — приложение для определения усталости уровня глаз, а 7% — чат-бот психологической помощи.

Среди тех, кто не пользуется приложениями, 37% предпочитают традиционный способ взаимодействия с врачом, 20% называют сервисы развлечением, не несущим никакой пользы для здоровья. Еще 14% не имеют достаточного количества времени или желания разбираться с ними, 12% не видят в них необходимой функциональности. 10% не доверяют хранению данных в интернете, а у 6% смартфон просто не поддерживает такие функции.

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