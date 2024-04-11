В России возрос интерес к апартаментам перед майскими праздниками

В топ-3 направлений, где россияне планируют провести майские праздники, вошли Санкт-Петербург, Краснодарский край и Москва. Это показало исследование «Отелло» (сервис бронирования отелей от 2ГИС), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Каждый четвертый опрошенный планирует провести майские праздники в поездках по России. 70% респондентов останутся дома или поедут на дачу. Еще 5% опрошенных запланировали зарубежные поездки.

По данным Отелло, наиболее активно бронировать гостиницы для отдыха на майские праздники (в этом году это период с 29 апреля по 12 мая) начали с середины февраля, а самое раннее бронирование было сделано еще в сентябре 2023 года. Чаще всего отели, апартаменты или базы отдыха бронируют в Санкт-Петербурге (18% от всех броней периода). На втором месте у россиян оказался отдых в Краснодарском крае (главным образом, в Сочи и в Адлерском районе города-курорта) — 16% броней, а замыкает тройку лидеров Москва (8% от всех броней этого периода). Год назад топ направлений выглядел немного иначе — лидировали Москва, Санкт-Петербург и Владивосток.

Данные бронирований частично подтверждают и результаты проведенного опроса россиян о планах на майский отдых. В топ-3 ответов респондентов вошли те же направления — Краснодарский край (13% от всех опрошенных), Москва и Московская область (10%) и Санкт-Петербург и Ленобласть (10%).

По сумме среднего чека бронирования лидирует Краснодарский край (средний чек в указанный период 22 634 рубля) — в центральной части Сочи, Адлере или Сириусе, как правило, бронируют жилье на более длительный период, поэтому средний чек за всю бронь в этом направлении выше, чем в других. На обратной стороне рейтинга по сумме среднего чека бронирования Казань — средняя сумма всей брони в городе составляет 15 821 рубль.

В своих ответах респонденты поделились информацией о том, где они планируют жить в путешествиях на майских. Наибольший интерес для бронирования традиционно представляют гостиницы — более 40% ответов приходится на этот тип размещения. Около 30% респондентов планируют жить в апартаментах и квартирах. Повышенный спрос на бронирование этого формата жилья появился еще в период пандемии и продолжает пользоваться популярностью у туристов. Меньшим спросом, по данным исследования, пользуются базы отдыха (9% респондентов выбрали этот формат проживания), мини-отели (8% ответов), хостелы (6%) другие объекты.

Повышенный интерес к апартаментам подтверждают и данные 2ГИС. По данным геосервиса, в этом году россияне стали заметно активнее искать апартаменты — их поиск (количество просмотров на картах) в первом квартале 2024 года, включая первую неделю апреля, вырос на 31% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

40% респондентов в этом году планируют поехать в путешествие вместе с семьей и детьми, 33% — с супругом или партнером, 22% проведут майские с друзьями, а 10% предпочитают путешествие в одиночку.

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