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В центре Бордо мужчина с ножом совершил нападение, есть погибшие

BFMTV: в ходе нападения с ножом в Бордо был убит человек

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Michael Bunel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Один человек погиб, еще двое получили тяжелые ранения после нападения с ножом в центре Бордо. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По данным журналистов, нападение произошло вечером на набережной в центре города. Источник в полиции сообщил, что по меньшей мере один человек погиб, еще двое получили ранения. Один из раненых находится в критическом состоянии.

При попытке скрыться с места преступления, нападавший был застрелен полицией.

До этого в Екатеринбурге суд огласил приговор местному жителю, обвиняемому в покушении на двухлетнюю племянницу. Мужчину, приставившего вилку к горлу двухлетней племянницы, отправили на лечение.

8 апреля россиянка напала на соседку с ножом, потому что не хотела ехать с ней в лифте.

Ранее на французском заводе, производящем биотопливо, произошел взрыв.

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