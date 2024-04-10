В центре Бордо мужчина с ножом совершил нападение, есть погибшие

Один человек погиб, еще двое получили тяжелые ранения после нападения с ножом в центре Бордо. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По данным журналистов, нападение произошло вечером на набережной в центре города. Источник в полиции сообщил, что по меньшей мере один человек погиб, еще двое получили ранения. Один из раненых находится в критическом состоянии.

При попытке скрыться с места преступления, нападавший был застрелен полицией.

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