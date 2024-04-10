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Опубликовано фото возможного пособника террористов из «Крокуса»

В сети появилось фото предполагаемого пособника террористов из «Крокуса»

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Телеграм-канал «Mash»

В сети появилось фото предполагаемого сообщника террористов из «Крокус Сити Холла», Николая С., скрывающегося в лесу в подмосковном Чехове. Как сообщает Telegram-канал Mash, мужчина может скрываться в лесополосе.

До этого на видео попал Chevrolet, на котором пытался скрыться подозреваемый в пособничестве террористам, напавшим на «Крокус Сити Холл». Мужчина выпрыгнул из авто, убегая от полиции.

Машина съехала в кювет уже без водителя. Сам подозреваемый, убегая, прыгнул с моста и скрылся в лесу.

Сообщалось ранее, что 47-летнего мужчину пытались задержать вечером 9 апреля, однако мужчине удалось сбежать от правоохранителей и скрыться в лесу. По некоторым данным, подозреваемый может быть вооружен.

Известно, что некоторое время назад мужчина сообщил жене, что уезжает в Польшу по работе. Однако около двух недель назад подозреваемого на белом автомобиле заметили в Пушкинском районе Московской области.

Ранее на видео попал момент, как подозреваемый по делу о «Крокусе» сбежал от силовиков.

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