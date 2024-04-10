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В Одесской области из-за обстрела повреждена автозаправочная станция

ВСУ: транспортная инфраструктура в Одесской области подверглась обстрелу

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Оперативное командование ВСУ, отвечающее за южное направление, сообщило в Telegram-канале, что в Одесской области обстрелу подверглась транспортная инфраструктура, в результате была повреждена автозаправочная станция, передает РИА Новости.

«Атакована транспортная инфраструктура (в Одесской области. – «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

Днем 10 апреля издание «Общественное. Новости» сообщало, что в Одессе произошло три взрыва. По данным журналистов, менее чем за два часа в городе были слышны шесть взрывов.

10 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что российские войска ударили по санаторию «Очаков» в одноименном городе Николаевской области, в котором находились не менее 300 украинских военнослужащих. Позже он заявил, что весь Николаев обесточен.

Ранее в Киевской области Украины заявили о повреждении частного предприятия.

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