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«Вежливый, культурный»: депутат из Чувашии — о своем помощнике, оттаскавшем жену за волосы

В Чувашии сняли полномочия с помощника депутата, оттаскавшего жену за волосы

Депутат Госсовета Чувашии Константин Степанов рассказал «Газете.Ru», что его помощник Маркел Егоров, оттаскавший жену за волосы и насильно посадивший ее в автомобиль, не был чиновником и работал на общественных началах. По словам Степанова, после появления информации об инциденте с женщиной с Егорова были сняты полномочия.

«В региональных собраниях помощник — это не чиновник и не человек на зарплате, это общественник. С ним нет трудовых отношений, он не устроен на работу, он не получает ниоткуда зарплаты. Это общественный статус, поэтому у него нет ни полномочий, ни особых прав, ничего нет. Как информация появилась, я принял такое решение, написал заявление о снятии полномочий с него. В обязанности помощника депутата на общественных началах входит первоначальный прием граждан, помощь в различных юридических вопросах у населения, мелкие проблемы и обращения, помощник ведет предварительный прием граждан, собирает информацию, подсказывает избирателям, как обратиться к тому или иному депутату. На этом функционал заканчивается», — сказал он.

Депутат назвал инцидент неприятным и отметил, что ни один воспитанный и здравомыслящий человек не смог бы оценить поступок Егорова как хороший.

«Безусловно, это неприятно. Несмотря на то, что нет трудовых отношений и персональной ответственности за подбор кадра, в любом случае это нехорошо. Хорошо оценить это ни один здравомыслящий, нормально воспитанный человек бы не смог. Со мной никогда ничего такого не было. Опрятный молодой человек, вполне вежливый, культурный. Он предоставил документы, необходимые для оформления — паспорт, документы об образовании и справку об отсутствии судимости», — пояснил он.

Степанов добавил, что за всю его деятельность никогда не мог привлечь столько внимания СМИ и людей, сколько привлекла ситуация с Егоровым.

«Что бы мы ни делали в политической деятельности и в своей реальной работе, никогда такого внимания СМИ мы не могли привлечь, а конкретный скандал с помощником депутата, конечно, как красная тряпка», — заключил он.

10 апреля в социальных сетях был опубликован видеоролик, на котором водитель автомобиля протащил женщину за волосы по обочине и кинул ее в припаркованную машину. Отмечается, что инцидент произошел в Чебоксарах. Позже Telegram-канал Mash сообщил, что на видео был запечатлен экс-помощник депутата Чувашии Маркел Егоров и его жена. По данным канала, сейчас они оба дают показания в полиции.

Ранее под Новосибирском на водителя напал агрессивный барсук.

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