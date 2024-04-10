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Отец и две дочери погибли из-за атаки дрона на автомобиль в курском селе

Старовойт: в Курской области погибли три человека из-за атаки дрона ВСУ на авто

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что три человека погибли после того, как с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство на гражданский автомобиль в селе Апанасовка Кореневского района.

«С украинского БПЛА было сброшено взрывное устройство на гражданский автомобиль в селе Апанасовка Кореневского района», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, погибли три человека, включая двоих детей, которые находились в момент взрыва в автомобиле. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Канал 112 уточнил, что погибшие — отец с двумя маленькими дочками (2014 и 1018 годов рождения).

До этого сообщалось, что в Курске проводится ремонт оборудования системы оповещения. В региональном МЧС предупреждали, что не исключено кратковременное включение звуковой сирены тревоги.

Также днем 10 апреля поселок Ленинский Шебекинского городского округа Белгородской области подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины.

Утром Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа над территорией Брянской области.

Ранее МО РФ сообщило, как перехватило 15 украинских дронов за один час.

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