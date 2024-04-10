В Кузбассе неадекват напал на девушку в баре

В Новокузнецке мужчина жестоко избил незнакомку в баре. Видеозапись случившегося опубликовала пресс-служба Росгвардии по Кемеровской области.

Как рассказали очевидцы случившегося, мужчина зашел в бар и начал вести себя неадекватно — в чем именно выражалась странное поведение, не сообщается. В какой-то момент у посетителя заведения возник конфликт с женщиной у барной стойки, после чего первый проявил открытую агрессию. На кадрах мужчина подходит к незнакомке, выливает на нее стакан с пивом, бьет по лицу и кидает ее со всей силы на пол.

Работник бара вызвали сотрудников Росгвардии. Прибывшие на место стражи правопорядка задержали дебошира и передали его полиции: нарушителем оказался 57-летний местный житель. В результате его действий пострадала 28-летняя женщина. Информация о ее состоянии отсутствует.

Ранее читинка откусила девушке губу во время конфликта в ночном клубе.