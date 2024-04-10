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В двух регионах арестовали восемь человек по делу об организации незаконной миграции

СК: под Брянском и Смоленском задержали 8 человек по делу о незаконной миграции

В Брянской и Смоленской областях силовики задержали участников преступного сообщества, которые занимались незаконной миграцией. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Следственного комитета России.

По версии следствия, преступную группировку организовал 30-летний житель Тверской области. Она объединила не менее девяти жителей двух регионов. Среди ее членов оказался и начальник районного отдела записи актов гражданского состояния.

«В 2022 году участники преступного сообщества <…> осуществили процедуры фиктивного признания отцовства граждан республик Таджикистан и Узбекистан над семью несовершеннолетними, <…> для получения гражданства РФ», — уточнили в ведомстве.

В СК отметили, что еще два фигуранта в настоящее время находятся в розыске. Всем подозреваемым в ближайшее время предъявят обвинения и изберут меры пресечения.

Ранее жителя Иркутской области заподозрили в работе на разведку Украины.

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