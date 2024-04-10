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Один из обвиняемых не признал вину по делу о теракте в «Крокусе»

Диловар Исломов не признал вину по делу о теракте в «Крокусе»

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Пресс-служба Басманного суда/РИА Новости

Обвиняемый по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Диловар Исломов не признал свою вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката.

«Вину он не признает», — заявила адвокат, не раскрывая своего имени.

Также сообщается, что аналогичную позицию занимают и родственники мужчины, которые также проходят обвиняемыми по данному делу – Аминчон и Исроил Исломовы.

До этого стало известно, что Диловар Исломов отказался участвовать в рассмотрении апелляционной жалобы на свой арест. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, где должна быть рассмотрена жалоба.

Диловар Исломов, уроженец Душанбе и гражданин России, был владельцем белого Renault Symbol, который использовали нападавшие на «Крокус». В феврале он продал машину, однако страховой полис ОСАГО, как утверждает следствие, не был переоформлен.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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