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Специалисты рассказали об эпидемиологической ситуации в районе Орска на фоне паводка

Роспотребнадзор назвал контролируемой эпидемиологическую ситуацию в районе Орска

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Оренбургской области в районе Орска, где произошел паводок, является контролируемой. Об этом проинформировало региональное управление Роспотребнадзора .

«Осложнений не регистрируется», — заявили в ведомстве.

Специалисты предпринимают необходимые меры для предупреждения развития рисков для здоровья населения.

В управлении уточнили, что в районе Орска нет источников химического и микробиологического загрязнения.

В сообщении говорится, что подтопление кладбища, расположенного в поселке Старая Биофабрика, связано не с подъемом уровня воды в реке Урал — оно произошло из-за скопления талых вод.

Вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике — министр здравоохранения Татьяна Савинова сообщала «Газете.Ru», что медики Орска объединились для помощи оренбуржцам, попавшим в беду из-за паводка.

5 апреля в Орске прорвало дамбу. По состоянию на 10 апреля в Оренбургской области подтоплено 12,8 тыс. домов.

Что делать местным жителям в такой ситуации, как обезопасить себя во время паводка и подготовиться к приходу воды — в памятке «Газеты.Ru».

Ранее эксперты назвали возможную причину прорыва дамбы в Орске.

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