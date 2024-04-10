В Тюменской области выяснили, когда наступит пик паводков в одном из городов

В Ишиме, расположенном в Тюменской области, считают, что пик паводков, угрожающих городу, наступит 22-23 апреля. Об этом сообщил мэр Ишима Федор Шишкин в своем Telegram-канале.

«В городе продолжается подготовка к большой воде. Пик паводка ожидается ориентировочно к 22-23 апреля, активно используем этот небольшой запас времени. Силами четырех подразделений ведем отсыпку участков на береговой линии, чтобы не пострадали жилые дома», — пишет Шишкин.

В городе открыли телефон горячей линии по вопросам паводка — 5-16-37, 5-16-85. Шишкин уточнил, что по этим номерам жители города смогут передать информацию о тех, кому требуется помощь, горячая линия будет работать круглосуточно.

До этого оренбургское отделение Российского Красного Креста (РКК) собрало свыше 15 млн рублей на предоставление помощи пострадавшим от подтоплений в Оренбурге.

В России начались паводки. Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области оказались затоплены целые поселки, из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Вода начала подступать к столице региона — Оренбургу. Наводнения ожидают и в Курганской области. Что делать местным жителям в такой ситуации, как обезопасить себя во время паводка и подготовиться к приходу воды — в памятке «Газеты.Ru».

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