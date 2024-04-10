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В Подмосковье прохожие нашли коляску с плачущим младенцем и его родителей без сознания

В Истре нашли коляску с плачущим ребенком, родители лежали рядом без сознания

В подмосковной Истре возбуждено уголовное дело по факту обнаружения коляски с грудным младенцем, рядом с ребенком лежали его родители без сознания. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Московской области.

Плачущего ребенка нашли прохожие, младенец находился в коляске, возле нее лежали родители, мужчина и женщина находились без сознания. По словам очевидцев, мать и отец находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

По факту обнаружения младенца возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию малолетнего, ребенка госпитализировали. Обстоятельства, при которых ребенок оказался в опасности, устанавливаются.

В тюменском Ишиме местная жительница оставила в запертой квартире пятерых малолетних детей и трехмесячного внука, которые почти сутки просидели одни. Квартиру пришлось вскрывать сотрудникам полиции, несовершеннолетних передали медикам, они госпитализированы. Известно, что многодетная мать состоит на учете в полиции, женщину разыскивают.

Ранее россиянка бросила в запертом доме шестерых детей и уехала к бывшему сожителю.

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