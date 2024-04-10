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Эксперт объяснил, как действовать после установки фейкового приложения на гаджет

IT-эксперт Ромачев: после установки фейковой программы нужно сбрасывать систему

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Depositphotos

В случае, если фейковое приложение оказалось на смартфоне или планшете, оно представляет угрозу для всех персональных данных, поэтому необходимо незамедлительно сбросить систему на устройстве и установить все программы заново. Такой совет в беседе с «Радио 1» дал генеральный директор частной разведывательной компании «Р-Техно» Роман Ромачев.

«Ситуация страшная. Если вы поставили приложение к себе, мошенник получил доступ к вашему устройству: он перехватывает все push-уведомления и сообщения. Необходимо быстро блокировать все карты всех банков, не только фейкового, который вы установили. Именно все, потому что на ваше устройство установлен вирус, который получает доступ ко всему вашему девайсу», — рекомендовал эксперт.

Он добавил, что перед скачиванием важно удостовериться в подлинности приложения, поскольку бесполезными могут оказаться даже антишпионские программы. В вирусе может быть что-то новое, чего антивирус еще не знает, пояснил Ромачев.

Руководитель группы информационной безопасности ГК InfoWatch Роман Алабин до этого объяснил, как защититься от телефонных мошенников. Он посоветовал не отвечать на звонки с незнакомых номеров из мессенджеров, потому что в них можно прописать любое название банка или структуры.

Специалист также подчеркнул, что ни в коем случае нельзя по телефону сообщать номера карт, пин-коды, CVV или коды из СМС.

Ранее россиянам объяснили, для чего незнакомцы звонят и бросают трубку при ответе.

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