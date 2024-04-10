Специалисты Российского Красного Креста начали помогать пострадавшим в Оренбургской области

Специалисты Российского Красного Креста (РКК) начали оказывать помощь пострадавшим от паводка в Оренбургской области, сообщил председатель РКК Павел Савчук.

«Наши специалисты в координации с администрацией Орска и правительством Оренбургской области на месте уточняют потребности пострадавших и оказывают им помощь», — отметил он.

Савчук добавил, что пострадавшим оказывается первая психологическая помощь, а также адресная помощь по запросам.

По его словам, в ближайшее время РКК передаст в пункты временного размещения 32 единицы бытовой техники, а также 20 тонн питьевой воды и продуктовые наборы.

Кроме того, РКК распределит среди нуждающихся дополнительно 500 продуктовых и 500 гигиенических наборов.

Напомним, 5 апреля в Орске прорвало дамбу. По состоянию на 10 апреля в Оренбургской области подтоплено 12,8 тыс. домов.