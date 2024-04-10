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Полицейские на месте ликвидировали вооруженного преступника, который пытался ограбить банк

Во Франции мужчина попытался ограбить банк, но получил пулю от полицейских

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Ограбление банка произошло 10 апреля в коммуне Клермон-л'Эро. Утром туда ворвался 47-летний мужчина, вооруженный винтовкой, и потребовал отдать ему наличные. По некоторым данным, грабитель дважды выстрелил в витрину банка. Об этом сообщает France Bleu.

«Посреди прохода стояла машина, и человек с винтовкой в руках попросил меня отступить. Я не стал настаивать, отошел назад, и в этот момент он произвел два выстрела в витрину», — рассказал свидетель в интервью изданию.

При этом телеканал BFMTV сообщает, что он врезался в здание банка на своем автомобиле. Прибывшие первыми в эпицентр событий жандармы оцепили опасную зону и вызвали на место силовиков. Власти попросили местных жителей не распространять ложную информацию и не ходить в этот район. Примерно через полтора часа грабителя ликвидировали в ходе перестрелки, не дожидаясь прибытия спецподразделения. В подозреваемого стрелял жандарм, о других пострадавших в ходе операции не сообщается. В настоящее время на месте происшествия проводятся экспертизы. По факту инцидента начато расследование.

Ранее грабители вынесли из хранилища в Лос-Анджелесе около $30 млн.

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