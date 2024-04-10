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Российских подростков задержали с килограммом мефедрона в Нижнем Тагиле

Baza: в Нижнем Тагиле двух подростков задержали с килограммом мефедрона

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Shutterstock

В Нижнем Тагиле полицейские задержали 17-летних девушку и юношу с почти килограммом мефедрона. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 3 апреля неподалеку от дома на улице Жуковского. Полицейские задержали подростков и обнаружили у них около 800 граммов мефедрона, который был упакован в свертки.

Сообщается, что юноша окончил школу в прошлом году, а девушка является ученицей девятого класса. Молодые люди знакомы со времен совместного обучения. В отношении подростков возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Отмечается, что статьей предусмотрено пожизненное лишение свободы, однако в силу возраста и пола фигурантов им это не грозит.

До этого во Владимирской области подростки сделали 14 тайников с наркотиками и попались полиции. На них завели дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере.

Ранее двоих москвичей, маскировавших наркотики под конфеты, задержали полицейские.

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