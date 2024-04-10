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Россиянина, устроившего стрельбу у бара, арестовали на 15 суток

В Якутии жителя Вилюйска арестовали за стрельбу у бара на 15 суток

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Евгений Одиноков/РИА Новости

В Якутии жителя Вилюйска отправили в следственный изолятор за стрельбу у бара. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Саха.

Инцидент произошел 7 апреля у заведения «Ритм Клуб» на улице Ленина: 25-летний местный житель дважды выстрелил из огнестрельного оружия. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали злоумышленника после его попытки скрыться.

Увидев правоохранителей, мужчина начал убегать, при этом на требование оперативников оставить оружие на земле он не реагировал. Позже он выбросил его у забора на улице Ленина, после чего был задержан полицией с применением физической силы и спецсредств.

На жителя Вилюйска составили административный протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и арестовали его на 15 суток. Постановление суда может быть обжаловано мужчиной.

Ранее в Абакане возбудили уголовное дело против мужчины, устроившего стрельбу в клубе.

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